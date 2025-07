OL. Le naming du Groupama Stadium finalement prolongé de 5 ans

Soulagement pour l’Olympique Lyonnais qui n’aura pas à chercher un nouveau partenaire titre pour son stade.

Une heureuse conclusion et un épineux dossier réglé pour l’Olympique Lyonnais. Quelques jours après la réorganisation profonde de la gouvernance du club – Michele Kang a été nommée présidente du club et PDG d’Eagle Football Group et Michael Gerlinger, directeur général du club -, et le passage réussi en appel devant le Direction nationale de contrôle de gestion, l’OL a validé la prolongation de son contrat avec Groupama, l’assurer qui prête son nom en sponsor titre du stade de Décines-Charpieu.

Un contrat prolongé jusqu’en 2030

L’actionnaire majoritaire Eagle Football l’a confirmé dans le communiqué de ses comptes sociaux de la saison 2024-2025 publié cette semaine, alors que le précédent contrat arrivait à son terme demain jeudi, au soir du 31 juillet. Il écrit : « Le contrat de partenariat relatif au naming au stade avec Groupama a été prolongé pour une durée de 5 ans, jusqu’en 2030, portant ainsi la durée totale du partenariat à 13 ans, une durée inégalée en France pour un contrat de naming ».

Le retrait de John Textor a-t-il débloqué la situation ?

Le montant de ce nouveau partenariat n’est pas indiqué. Le précédent était estimé à près de 7 millions d’euros annuels au bénéfice de l’Olympique Lyonnais qui a la propriété de son stade. Plutôt dans le mois, le journal Le Progrès évoquait la fin prochaine de la collaboration entre le club et son sponsor naming, en pointant John Textor comme le responsable de l’échec des négociations. L’homme d’affaire américain ayant pris du recul sur l’OL, cela explique peut-être ce revirement soudain de situation.