OL. A l’amortissement, à combien l’OL doit vendre Malick Fofana cet été ?

Ce très convoité Malick Fofana…

Il est le joueur le plus bankable de l’effectif actuel de l’Olympique Lyonnais. Et le plus convoité aussi. En Ligue 1, l’Olympique de Marseille serait intéressé, mais c’est plutôt à l’étranger que semble se dessiner l’avenir en club de l’ailier Malick Fofana. Les Reds de Liverpool FC tiendraient la corde. Le Bayern Munich serait aussi alerte sur son profil.

22 M€ son transfert à l’OL, bonus inclus

Pour cet OL en souffrance, contraint par la Direction nationale du contrôle de gestion, à une diète sévère, le jeune international belge de 20 ans est son meilleur « asset ». Avec lui, le club rhodanien peut légitimement espérer une plus-value sur son transfert.Il faut rappeler qu’un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value est réservé à La Gantoise.

Une valorisation qui grimpe en flèche

Il a exactement coûté à l’Olympique Lyonnais 17 millions d’euros plus 5 millions de bonus, pour recruter le joueur au mois de janvier 2024. Soit un maximum de 22 millions d’euros. Rapporté aux quatre saisons et demie de son contrat, signé jusqu’en 2028, un peu moins de 7,5 millions d’euros ont été amortis en ce mois de juillet qui commence la nouvelle saison 2025-2026. Au sens comptable du terme, Malick Fofana équivaut donc à 14,6 millions d’euros (à l’ajout des bonus de son transfert), mais évidemment beaucoup plus dans la réalité du foot et de son mercato. Les estimations actuelles le valorisent entre 30 et 50 millions d’euros. Voire plus.