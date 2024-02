OGC Nice: Un ex de l’OM et du PSG promu directeur stratégie et développement

L’OGC Nice a un nouveau directeur stratégie et développement.

Le mercato se joue aussi sur le terrain de l’administratif. L’OGC Nice vient ainsi d’enregistrer le renfort de Yacine Sossé Alaoui au poste de directeur stratégie et développement ainsi que l’intéressé l’indique sur les réseaux sociaux. Il reprend un rôle qu’il a précédemment occupé non loin au bord de la Méditerranée, à l’Olympique de Marseille.

De l’OM à l’OGCN, un même rôle pour Yacine Sossé Alaoui

Il n’est resté qu’un an et demi au service du club phocéen, qu’il avait rejoint en provenance de la FIFA (de 2020 à 2022 ainsi qu’il est écrit dans sa bio), dans le sillage du dirigeant espagnol Pedro Iriondo, qu’il a connu là-bas. Iriondo parti lui aussi, son bras droit Yacine Sossé Alaoui en a fait de même au commencement de cette année 2024.

Il a aussi fréquenté plus anciennement le Paris SG

Avant l’OGCN et l’OM, il est passé par le cabinet de marketing et de conseil KPMG, qu’il a fréquenté pendant presque autre ans. Et avance cela encore, il a oeuvré pour le compte du Paris Saint-Germain, de 2014 à 2016, en qualité de business analyst.