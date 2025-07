OG Anunoby signe un nouveau contrat majeur qui n’est pas avec les Knicks

Skechers recrute le Britannique OG Anunoby.

L’ailier des New York Knicks OG Anunoby rejoint officiellement l’équipe Skechers. L’annonce confirme des spéculations nées de son dunk spectaculaire réalisé avec des chaussures américaine lors des playoffs NBA en mai 2025.

Le champion NBA 2019 portera désormais exclusivement des chaussures de basket Skechers en match et apparaîtra dans les campagnes marketing mondiales de la marque. Anunoby utilise principalement les modèles SKX Nexus et SKX Reign de la gamme basketball de l’équipementier.

Skechers prend du volume sur les parquets NBA

Cette annonce précède une tournée européenne de basket qu’Anunoby effectuera avec son nouveau coéquipier au sein du pool des athlètes Skechers, Terance Mann (Brooklyn Nets). Les deux joueurs se produiront à Belgrade le 26 juillet, puis à Berlin, Francfort et Zadar dans le cadre d’événements organisés avec les partenaires commerciaux européens de Skechers.

Né à Londres et élevé dans le Missouri dès l’âge de quatre ans, Ogugua « OG » Anunoby a été drafté en 23e position par Toronto en 2017. Il est devenu le premier basketteur né en Grande-Bretagne à remporter un titre NBA avec les Raptors en 2019. Anunoby rejoint un roster Skechers comprenant notamment Joel Embiid, Julius Randle, Norman Powell, Terance Mann et Josh Green en NBA, ainsi que Rickea Jackson, Jackie Young et Kiki Iriafen en WNBA.