Neymar, un dimanche à plus de 8 000 euros à table

Neymar s’est illustré ce dimanche, à la table de poker.

Entre deux matchs joués avec A-Hilal, Neymar a passé son dimanche à participer à un tournoi de poker en ligne. Ambassadeur de PokerStars l’ex ailier du PSG s’est mesuré à certains des meilleurs joueurs de poker du monde lors du « Sunday Warm-Up High Roller », avec un buy-in de 1 050 $ (997 €). Sous le pseudonyme « neymar-jr », il a impressionné en se hissant en deuxième place parmi les 38 participants de ce tournoi de haut niveau.

L’une des meilleures performances de Neymar au poker

Neymar a ainsi décroché une récompense de 9 146 $ (8 688 €) pour sa performance, mais a échoué en tête-à-tête contre « flerrehuve » de Suède, qui a remporté le titre et 13 358 $ (12 689 €). Le tournoi a dépassé la garantie initiale de 30 000 $ en distribuant au total 38 000 $ (36 096 €) aux six meilleurs joueurs. Parmi les autres participants à la table finale, on trouve des noms bien connus du monde du poker en ligne, dont « Jepser8 », qui a terminé troisième pour un gain de 6 262 $ (5 948 €), et Leonard Maue « Grozzorg », cinquième pour 2 935 $ (2 788 €).

Un tournoi relevé à plus de 35 000 € de prize money

La compétition a été particulièrement relevée, avec une table finale de haut niveau. Même le célèbre membre du PokerStars Team Pro, Parker Talbot « tonkaaaa », a atteint la table finale mais a dû se contenter de la septième place. Outre Neymar, un autre Brésilien, Pablo Brito « pabritz », a également atteint la finale, terminant à la neuvième place.