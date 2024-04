Neymar se lance dans le business des cocktails

Comment ne pas trouver parfaite l’association de Neymar avec l’univers du cocktail ?

Alors qu’il est toujours en convalescence, au soin de sa cheville droite, Neymar a d’autres centre d’intérêts que le football pour patienter. En association avec l’entreprise de boissons Fun Brands, il vient de lancer une nouvelle gamme collaborative de cocktails et de mcoktails ; les premiers étant à base d’alcools et de vins naturels et pas les autres.

Un business qui colle parfaitement à l’image de Neymar

« C’est une formidable occasion pour moi de célébrer d’une nouvelle manière avec mes fans du monde entier, en créant des liens en dehors du football, qui est ma vie », explique le joueur de A-Hilal dans le communiqué d’annonce. « Je veux partager les saveurs du Brésil que j’aime le plus avec mes supporters, au Brésil et partout dans le monde, d’une manière différente et décalée. L’idée de proposer également des boissons sans alcool m’a fortement séduit. »

Des cocktails et mocktails d’abord à destination du Brésil

Le business colle fondamentalement bien à Neymar, qui traine une réputation de « fêtard » en dehors des terrains de football. Il fait donc un parfait ambassadeur en plus d’être un investisseur. « Le partenariat avec Neymar Junior mettra l’accent sur les ‘Saveurs du Brésil’, un pays aux saveurs incroyables, et sera mondialisé en collaboration avec une grande entreprise du secteur », acquiesce Joe Peleg, fondateur et PDG de Fun Brands.

Les deux parties prévoient un lancement prochain au Brésil, avant d’étendre le marché à l’internationale.