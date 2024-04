Neymar a une nouvelle montre qui incorpore une roulette de casino (avec laquelle il joue de l’argent)

Une roulette de casino au poignet, c’est ce que propose la nouvelle montre de Neymar.

Le footballeur brésilien Neymar Jr. s’est récemment affiché avec une nouvelle montre de haute horlogerie : la Jacob & Co Casino Tourbillon. Une pièce d’exception limitée à 101 exemplaires dans le monde, d’une valeur de 280 000 dollars. Inspirée par l’ambiance glamour des casinos de Monte-Carlo des années 60, la Jacob & Co Casino Tourbillon est un véritable bijou qui allie l’excitation de la roulette à une élégance suprême.

Neymar s’est offert la nouvelle montre Jacob & Co Casino Tourbillon

Dotée d’un boîtier en or 18 carats et d’un diamètre de 44 mm, la montre présente un cadran en onyx noir rehaussé de marqueurs en forme de comète, rappelant la disposition d’une roulette classique. Les aiguilles en or rose avec des touches de rouge et de blanc ajoutent une touche distinctive au design. En plus de son apparence imposante, la Jacob & Co Casino Tourbillon intègre des innovations techniques telles qu’une silhouette unique sans couronne, un bracelet large et un verre saphir bombé.

des parties de roulette partagée avec le joueur NBA Jimmy Butler

Équipée du calibre JCAM51 à remontage manuel, la montre offre une réserve de marche de 72 heures et une étanchéité jusqu’à 3 bars. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas acheté cette montre que pour le folklore, il a trouvé en cette pièce une façon de tuer le temps, voire de gagner (ou perdre) de l’argent. Tel que l’a en effet partagé le basketteur NBA, Jimmy Butler, Neymar, lui et d’autres de leurs amis se sont adonnés à une véritable partie d’argent. Rien ne vas plus, les jeux sont faits…