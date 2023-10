Messi, plus de 100 000€ de Ballon d’or dans la vitrine

A 13 000 euros l’estimation de la valeur du trophée du Ballon d’or, la collection de Messi dépasse les 100 000 euros.

Un nouveau Ballon d’or pour Lionel Messi qui porte à huit le nombre de distinctions individuelles remportées par l’Argentin en carrière. Un record. Un huitième sésame à poser dans la vitrine déjà bien chargée, avec les autres gagnés en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Sachant que chaque trophée pèse une quinzaine de kilos, l’ensemble de l’oeuvre de Lionel Messi équivaut à 120 kilos environ.

8 trophées du Ballon d’or à 13 000 euros chacun pour Messi

Et en terme de valeur, à plus de 100 000 euros, puisque le coût d’un seul de ces trophées est estimé à 13 000 euros. Chacun mesure 31 cm de haut pour 23 cm de large et autant de profondeur. Ces trophées sont en laiton, pour les deux demi-sphères soudées l’une à l’autre et en pyrite pour le socle, un minéral qui a la même couleur que l’or. Ils sont fabriqués pour principale partie à Paris, place Vendôme, par la joaillerie Mellerio.

Un trophée qui a changé dans le temps depuis le premier en 1956

Le nom du vainqueur est gravé une fois la révélation faite par l’organisateur, le magazine France Football qui en est à l’origine. Le trophée du Ballon d’or n’a pas toujours eu son design actuel. A l’origine il était beaucoup plus petit et il même changé « de peau » au début de ce siècle car Adidas, jugeant son esthétique trop proche de celle des sphère que la marque produit, a contraint juridiquement l’organisation à revoir sa copie.