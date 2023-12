Messi, le juteux business de ses maillots vendus par l’Inter Miami

L’une des pièces de mode les plus vendues en 2023 que le rose maillot de Lionel Messi à l’Inter Miami.

La venue de Lionel Messi à l’Inter Miami a marqué un tournant significatif dans le paysage du commerce sportif. Alors que les regards se tournent vers les chiffres commerciaux générés par les joueurs phares du football mondial, un constat met en lumière le succès extraordinaire des ventes de maillots du joueur argentin au sein de l’équipe de la Major League Soccer (MLS) de Floride.

Lionel Messi numéro un sur les maillots vendus en Amérique du nord

La renommée du maillot rose de l’Inter Miami porté par Messi est devenue un objet de désir mondial, générant un engouement inattendu. Naturellement celui qui se vend le plus parmi tout le contingent des joueurs qui évoluent en MLS. D’après The New York Times, ce vêtement est devenu de plus en plus difficile à obtenir malgré sa présence dans les stades américains, sur les marchés internationaux et même sur les terrains de football pour enfants en Angleterre.

Plus de 500 000 demandes de son rose maillot de l’Inter Miami

L’impact de Messi a été tel que Adidas a reçu près de 500 000 demandes de la part de magasins et de fournisseurs pour le maillot rose électrique spécifique à Miami, connu sous le nom de Pantone 1895C. Cette forte demande a contraint l’entreprise à augmenter sa production pour répondre à l’engouement suscité.

Jusqu’à 15 M$ estimés que pourraient générer les ventes

Selon les estimations de l’Inter Miami, les ventes de maillots floqués du numéro 10 de Messi pourraient générer au moins 15 millions de dollars par an (14 M€), chaque maillot étant vendu à 200 dollars. Cette projection, jugée prudente, repose sur la proportion (environ 15%) que le club recevrait si 500 000 maillots étaient vendus au cours des 12 prochains mois, en se basant sur les chiffres de vente à Barcelone, où 2 millions de maillots étaient écoulés chaque année. De plus, Adidas accorde à Messi une redevance pour chaque maillot vendu.

L’une des 15 pièces de mode les plus iconiques de l’année 2023

Au-delà du monde sportif, le phénomène du maillot rose de Lionel Messi à l’Inter Miami a été reconnu par Vogue comme l’une des 15 pièces de mode les plus marquantes de 2023. L’arrivée de Messi a non seulement propulsé l’équipe sur le terrain, mais elle a également déclenché un engouement commercial sans précédent, confirmant son statut en tant qu’attraction majeure dans le monde du football.