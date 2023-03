OGC Nice: Le GYM résiste (aussi) à la TV

L’OGC Nice verra les quarts de la Ligue Europa Conférence. C’est une bonne nouvelle pour tout le foot français.

Ce n’était pas l’affiche la plus sexy du football, mais l’OGC Nice est le dernier club français encore en lice dans l’Europe du football et force est d’admettre, que toute la France du ballon rond a de bonnes raisons de soutenir les Aiglons. Au moins une qui concerne l’indice UEFA. Alors l’audience du succès acquis hier jeudi sur le Sheriff Tiraspol (3-1), en huitième retour de la Ligue Europa Conférence est plutôt bonne pour la conséquence.

OGC Nice – Sheriff Tiraspol meilleure audience de la TNT

Les Aiglons on t été suivis par une moyenne de 835 000 spectateurs, en direct sur la chaîne de la TNT, W9, qui diffusait les débats en clair et en prime time. Cela représente 4,2 % des parts de marché sur les quatre ans et plus, sur la case horaire, et selon Pure Médias, 2,6% de la femme responsable des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50). C’est, en nombre de téléspectateurs, le programme de la TNT le plus suivi de la soirée, devant « L’arme fatale 2 », sur TFX.

Désormais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice de Didier Digard connaîtra son futur adversaire ce vendredi 17 mars, à l’issue du tirage organisé aux environs de 14h.