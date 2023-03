Irlande – France bat un record d’audience depuis 2021 (hors coupe du monde)

Plus de 8 millions de téléspectateurs en moyenne, la soirée fut bonne en audiences pour TF1.

Déjà samedi matin, la presse flattait l’audience des Bleus à la télé, à l’occasion de leur match qualificatif au prochain Euro, disputé aux Pays-Bas. Ils étaient alors 7,65 millions de téléspectateurs branchés sur la chaîne TF1. Laquelle proposait également, ce lundi soir, la rencontre suivante de la France en Irlande.

Un Irlande – France à plus de 8 M de téléspectateurs sur TF1

Les hommes de Didier Deschamps ont péniblement gagné sur le terrain (1-0), pour la première chaîne, c’est en revanche un succès probant, suivi par une moyenne de 8,07 millions de téléspectateurs, pour une part d’audience sur la soirée, ce lundi, de 34,5 % des quatre ans et plus. C’est clairement le programme le plus suivi ce lundi à la télévision, sur cette tranche horaire, en prime time. Et un record d’audience hors Coupe du monde, depuis 2021, pour le groupe audiovisuel.

Le programme le plus suivi de la soirée. Et largement

Cet Irlande – France, commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, plus Saber Desfarges en bord de terrain, devance la série « Meurtres au paradis » sur France 2, avec 3,47 millions de téléspectateurs, soit 14,7% des parts sur la soiréE.