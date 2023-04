France – Canada: Les Bleues solides aussi sur les audiences à la TV

Malgré la concurrence, le match France – Canada a trouvé son public.

Comme l’adversité, l’audience a augmenté d’un cran, ce mardi soir, pour la rencontre de l’équipe de France de football, face à son homologue du Canada. La deuxième depuis la prise de fonction de Hervé Renard, en tant que sélectionneur national des Bleues. Après la Colombie, balayée 5-2, devant 1,16 millions de téléspectateurs sur W9, les Françaises ont dominé les championnes olympiques en titre (2-1).

France – Canada fait meilleure audience que France – Colombie

Malgré la concurrence de la Ligue des champions (Manchester City – Bayern Munich se disputait en même temps), la chaîne W9 a réuni 1,39 millions de téléspectateurs en moyenne, pour une part d’audience sur la soirée de mardi à 6,8 %. La rencontre commentée par le duo Xavier Domergue – Laura Georges et le cinquième programme le plus suivi de la soirée à la télé, après France 3, avec la série » Alex Hugo », TF1 et Koh Lanta et France 2 et son jeu, « Le Big Show ».

Rendez-vous en juillet pour la coupe du monde 2023 du football féminin

Pour Hervé Renard et les filles de l’équipe de France, ce premier rassemblement s’achève. Rendez-vous pour elles et leur nouveau coach au mois de juillet, avec deux nouveaux matchs amicaux à jouer face à l’Irlande, puis l’Australie. Avant ensuite, de débuter le Mondial 2023, à compter du 23 juillet.