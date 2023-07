Au Brésil, le match contre la France fait grimper haut les audiences

Gros engouement au Brésil pour le match de la Seleçao face à la France.

Au Brésil le duel contre la France lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du Monde Féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, a attiré du monde devant les postes de télévision diffusant la partie en direct. La chaîne Globo a enregistré sa plus haute audience pour la tranche horaire (de 7h à 9h) des samedis au cours des 15 dernières années. Selon Kantar Ibope Media cité par MKT Esportivo, la chaîne a atteint 16 points sur le Painel Nacional de Televisão (PNT), qui correspond à la somme des chiffres obtenus par l’entreprise dans la mesure électronique effectuée dans les 15 plus grandes régions métropolitaines du pays.

Meilleures audiences depuis 15 ans sur la case horaire pour le match Brésil – France

L’augmentation de l’audience de Globo par rapport à la moyenne de cette tranche horaire le samedi a été de 171 %. À São Paulo, la chaîne a enregistré 15 points avec le match de la Coupe féminine, une augmentation de 142 %, tandis qu’à Rio de Janeiro, elle a atteint 18 points, soit une augmentation de 175 %. Chaque point d’audience mesuré par Kantar Ibope Media équivaut à 76 953 foyers ou 206 674 individus à São Paulo et sa banlieu. À Rio de Janeiro, un point représente 49 547 foyers ou 125 405 personnes. Au PNT, un point correspond à 268 083 foyers ou 717 088 spectateurs.

Sur le digital aussi la rencontre a fait beaucoup parler

De son côté, le Sportv a également obtenu de bons chiffres d’audience, avec une augmentation de dix fois supérieure à l’ordinaire de la case horaire, pendant la diffusion du match. Les données préliminaires indiquent que la chaîne du Groupe Globo a assuré le leadership à la télévision par abonnement samedi matin. Sur les réseaux sociaux, les noms de Luís Roberto et Caio Ribeiro, ainsi que le hashtag #copadomundofeminina, figuraient parmi les sujets les plus commentés sur Twitter. Pour rappel, les Bleues de Hervé Renard se sont imposées sur le score de 2-1.