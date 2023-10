Mbappé, une nouvelle montre en or à 59 000€ au poignet

Kylian Mbappé était présent ce samedi soir au Zénith Paris La Villette, avec d’autres joueurs de son collectif, pour assister à la soirée du PFL et au combat très médiatisé de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. L’attaquant du PSG a été aperçu pour l’occasion, avec une nouvelle montre Hublot, d’un modèle Big Bang King Gold, à son poignet.

Mbappé sort une nouvelle montre de son sponsor à l’occasion du PFL

Kylian Mbappé est un habitué des montres de luxe. Mais pas n’importe lesquelles puisque depuis 2018, il est ambassadeur de Hublot, une marque suisse de montres de luxe. Ses choix sont donc naturellement orientés et ils sont fonction des collections du moment que lance son partenaire commercial. En l’espèce ce samedi la version Big Bang Integrated King Gold, tel que l’a repéré GQ. Cette montre est commercialisée au prix de 59 300 euros, disponible sur l’espace en ligne de son constructeur.

De l’or 18 carat pour cette montre signée Hublot

Du bracelet au boîtier, Elle est en or 18 carats, satiné et poli par Hublot, pour éviter toute marque de rayures apparentes. Le cadran est lui squeletté noir mat et propose deux chronos dont un pour les secondes, à 3 heures. Le mouvement est à remontage automatique avec chronographe Flyback et roue à colonnes. Il offre une réserve de marche de 72 heures et elle est étanche jusqu’à 100 mètres.