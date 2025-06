Mbappé. Près de 3M€ de bénéfices pour son fonds Coalition Capital

Mbappé accélère ses investissements via son fonds Coalition Capital

Créé sur la fin de l’année 2023, Coalition Capital s’est depuis fait un nom, par le truchement de son principal actionnaire. La société est en effet le fonds d’investissement par lequel Kylian Mbappé gère ses affaires commerciales, par-delà les pelouses de football. Après un premier exercice comptable insignifiant compte tenu de la très courte période d’existence, 2024 a marqué la première année complète de fonctionnement de la société.

L’année s’est soldée positivement puisque Coalition Capital l’a bouclé avec un bénéfice net de 2,761 millions d’euros, d’après les comptes sociaux de l’entreprise que Sportune a consulté. Elle a par ailleurs généré un chiffre d’affaires de 3,968 millions d’euros.

Le SM Caen pour actif vit une reprise compliquée

Le fonds a pour objet « la prise de participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés françaises et étrangères ; la gestion de ces participations ; la réalisation, pour son propre compte, de toute opération de placement financier et de tous investissements immobiliers ; le suivi et la gestion de ces placements et investissements ; l’acquisition et l’exploitation de toutes licences de droits incorporels ; la concession de sous-licences, ainsi que plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet social sus indiqué et susceptibles d’en favoriser le développement. »

Parmi ses premiers investissements, il y a la reprise, dans le courant de l’été dernier, du Stade Malherbe de Caen, en qualité de nouvel actionnaire majoritaire. Les premiers pas du patron Kylian Mbappé à la tête du club jusqu’ici en Ligue 2 ne sont sportivement pas ceux visés, puisque le club normand est relégué au terme de la saison en cours. L’attaquant et capitaine de l’équipe de France, n’est pas le gestionnaire direct au quotidien, il a confié cette tâche à Ziad Hammoud, son bras droit dans les affaires.