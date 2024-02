Mbappé double Benzema et devient le n°1 Français des réseaux sociaux

Kylian Mbappé a doublé Karim Benzema, dans la course aux abonnés sur les réseaux sociaux.

C’est un mano a mano qui tourne dès à présent à l’avantage du plus jeune. Et désormais, l’écart devrait régulièrement s’accentuer. Kylian Mbappé est le nouveau sportif français le plus suivi sur les réseaux sociaux, devant Karim Benzema qui menait la course jusqu’alors.

Plus de 143 M d’abonnés pour Mbappé et Benzema

L’attaquant du PSG et capitaine de l’équipe de France compte 143,4 millions d’abonnés au cumul des principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X, TikTok, Yoube et Weibo), son homologue de Al-Ittihad Club en possède 143,1 millions. Benzema a facilité la progression de Mbappé depuis le début de l’année, en se retirant plusieurs semaines de la vie communautaire d’Instagram, où les deux joueurs comptent le plus d’abonnés (près de 76 millions pour le premier, 111 millions derrière Mbappé).

Paul Pogba complète le podium des athlètes français

Le podium des athlètes nationaux les plus populaires sur le digital ne change pas, Paul Pogba était et reste le troisième avec un nombre d’abonnés cumulés de 104,4 millions.