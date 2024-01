Mbappé dope l’audience d’Envoyé Spécial, mais s’incline face à TF1

Le face à face Kylian Mbappé – Elise Lucet a été vu par près de 3 millions de tél »spectateurs. – @France2

C’était hier un événement de télévision, annoncé et teasé comme tel par les auteurs du magazine Envoyé Spécial sur France 2. Le programme avait pour sujet principal Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain et capitaine de l’équipe de France de football. Sa parole, en « one to one » est rare, elle était donc précieuse pour la journaliste Elise Lucet et ses équipes.

Près de 3 millions de téléspectateurs pour suivre Mbappé sur Envoyé Spécial

Avec 2 937 000 de téléspectateurs sur la soirée et une part d’audience de 14,5% selon le site Toute la télé, le magazine se classe deuxième ce jeudi soir derrière TF1 et sa série « Rivière-Perdue », qui a réuni 4 602 000 téléspectateurs (23,4% de pda). Pour assurer l’audience maximale de son sujet, Envoyé Spécial avait pour l’occasion, avancé son horaire de diffusion d’une demi-heure, par la suppression d’un épisode de l’ordinaire série « Un si grand soleil ».

Bien que battu par TF1, France 2 augmente ses audiences sur la semaine précédente

Kylian Mbappé, le sujet sur sa vie, son quotidien et son engagement sociétal précédent son interview exclusive s’est étiré sur la soirée jusqu’à 22h03. Après quoi, Envoyé Spécial a perdu des suiveurs pour sa deuxième partie. Selon Ozap, ils étaient alors 2,33 millions de téléspectateurs (12,9% de pda), le média précisant qu’une semaine auparavant, le programme de France 2 avait fait une audience de 1,44 M de téléspectateurs et 7% de part d’audience.