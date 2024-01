PSG: Mbappé dans Envoyé Spécial, « on n’apprendra pas grand-chose sur le foot ! »

Kylian Mbappé sera à l’affiche du prochain numéro d’Envoyé Spécial.

Programmé ce jeudi 18 janvier au soir, le prochain numéro d’Envoyé Spécial devrait réunir du monde devant les écrans. C’est que rarement a été faite une telle promotion en amont. Et pour cause, cinquante deux minutes du magazine de France 2 sera dédié à l’attaquant du PSG et des Bleus Kylian Mbappé. Déjà, les communicants de l’émission ont dévoilé un premier extrait de l’entretien dans lequel le footballeur évoque certains effets de sa notoriété.

Grosse promotion pour l’émission Envoyé Spécial avec Mbappé

En suivant, c’est Le Parisien qui a publié des extraits avec la mère du joueur Fayza Lamary, notamment sur les négociations qu’elle mène avec le PSG, pour les contrats de son fils dont elle est l’agente. Sinon, la journaliste Elise Lucet aux commandes d’Envoyé Spécial prévient dans un entretien accordé au magazine Diverto : « On n’apprendra pas grand-chose sur le foot ! » « Nous, c’était l’homme qui nous intéressait », poursuit-elle. « Il a eu 25 ans à la fin du mois de décembre et il est bluffant, il veut faire quelque chose d’utile de sa réussite. »

Il sera question de beaucoup de chose mais peu de foot et de PSG

Il sera donc plutôt question du joueur hors des terrains de football, de son engagement associatif avec IBKM, de sa famille, sa jeunesse et les étapes qui ont jalonné son parcours jusqu’à devenir l’un des sportifs les plus influents sur la planète. Il sera peut-être difficile de réunir plus de 7,1 millions de téléspectateurs, qui seraient le record d’Envoyé Spécial établi au siècle dernier (en 1994), mais il est fort probable que ce nouveau numéro dépassera l’ordinaire moyenne de 4 millions. Ceux qui fabriquent l’émission ont tout fait pour.

