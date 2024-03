Mayweather, à bord de son impressionnant jet personnalisé à 60 M$

Floyd Mayweather a son propre jet privé d’une valeur de plus de 50 M€.

Floyd Mayweather, certes l’un des plus grands boxeurs de tous les temps, ne fait jamais les choses à moitié lorsqu’il s’agit d’étaler sa réussite et son style de vie luxueux. Notamment pour ce qui concerne son impressionnant jet privé, d’une valeur de 60 millions de dollars (53,4 millions d’euros). Ce jet personnalisé est un véritable bijou volant, arborant le nom de Mayweather en lettres majuscules sur le fuselage.

Images à bord du jet personnalisé de Floyd Mayweather Image 1 parmi 5

Floiyd Mayweather a un Gulfstream G650ER qu’il a personnalisé à son image

C’est un modèle Gulfstream G650ER, qui est l’un des jets privés les plus longs et les plus rapides du monde, avec sa vitesse de croisière maximale de 956 km/h. Il peut voler jusqu’à 13 900 kilomètres sans escale, ce qui lui permet de relier n’importe quel point du globe. À l’intérieur, le boxeur a aménagé son espace avec des draps personnalisés portant son nom en lettres dorées, ainsi que son logo TMT (The Money Team).

Un symbole de sa richesse et un outil de communication avec ses fans

Mayweather utilise son avion pour voyager partout dans le monde, notamment pour ses lucratifs combats exhibitions, ses événements promotionnels et ses vacances. Le jet est un symbole de sa richesse et de son succès. Il est également un moyen pour lui de se connecter avec ses fans et de montrer son statut social. « Money », le surnom qu’il s’attribue repose sur une fortune personnelle estimée à plus de 500 millions d’euros.