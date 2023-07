Stade Brestois: Le maillot domicile 2023-2024 enfin dévoilé

Le maillot du Stade Brestois est désormais sorti.

C’est l’un des derniers clubs en Ligue 1 (avec Le Havre et le TFC), à ne pas encore avoir dévoilé le moindre jeu de ses maillots de la saison 2023-2024. C’est désormais chose faite pour le Stade Brestois qui révèle ce mercredi matin, sa nouvelle tunique principale que les joueurs du collectif breton porteront à domicile.

Rouge et blanc le maillot domicile du Stade Brestois

C’est un maillot conçu par Adidas, l’équipementier du club depuis 2020 après une décennie chez Nike. L’ensemble est aux couleurs classiques du club avec un fond de rouge dominant en ton sur ton du foncé à plus clair en bandes épaisses horizontales (mais asymétriques), sur l’avant. Le blanc le complète pour marquer les sponsors et les logos du club et de la marque allemande. Ses trois bandes distinctives sont aussi visibles le long des épaules.

Première sortie ce mercredi en amical

Comme tous les maillots sortis des usines d’Adidas, celui-ci est en polyester 100% recyclé. Il fera sa première sortie ce mercredi, à 18h au Stade du Clos Gastel à Dinan, à l’occasion du match amical à jouer face au Stade Rennais.