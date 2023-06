Novak Djokovic reçoit une raquette en or 24k de 14 kilos

A performance inédite, cadeau inédit de Head à Novak Djokovic.

Le champion de tennis Novak Djokovic a reçu une raquette en bronze recouverte d’or 24 carats et d’un poids de 14 kilos de la part de son sponsor de raquette, Head, en tant que cadeau d’honneur pour sa conquête du 23e Grand Chelem de sa carrière et pour avoir écrit l’histoire du tennis. Le moment a été capturé en vidéo et publié par Head.

Head célèbre le 23e Grand Chelem de Novak Djokovic

« Toujours surréaliste. Nous ne pouvons nous empêcher de nous remémorer la réussite de Novak. Pour célébrer son grand succès et ce moment spécial, nous avons mobilisé un artiste pour créer une réplique dorée de la raquette de Djoker Nole. Le trophée a été spécialement réalisé pour le nouveau record de Novak : son 23e Grand Chelem », a commenté Head en légende de la publication partagée sur les réseaux sociaux, quelques jours après avoir demandé au joueur de poser avec son épouse, ses enfants et ladite raquette. « Un effort d’équipe ! Novak Djokovic est à égalité avec Serena Williams avec le plus grand nombre de Chelems en simple, hommes et femmes confondus, dans l’ère Open. Et il est de retour à la première place ; il va prolonger son record de tous les temps d’au moins deux semaines. Est‐ce que nous avons oublié quelque chose d’autre ? », écrivait-alors le sponsor fournisseur du numéro un mondial.

« Oh wow ! Pas possible ! Merci ! C’est vraiment spécial ! Très, très spécial ! », a réagi Djokovic dans la vidéo qui accompagne la découverte du trophée. Récemment Novak Djokovic, dans la foulée de sa victoire lors de l’édition 2023 de Roland Garros, a offert l’une de ses raquettes à un fan qui est décrit comme son plus grand admirateur.