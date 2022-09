Montblanc s’offre Zinedine Zidane

Zinedine Zidane soutient les produits de la marque Montblanc.

N’allons pas voir dans ce partenariat, un début de rapprochement initié avec la Juventus, à l’heure où son nom circule avec insistance. Mais Zinedine Zidane devient l’image de la marque Montblanc, propriété du groupe suisse Richemont. Voilà un partenariat qui collerait d’autant, s’il revenait à Turin au pied des Alpes et de son mont dominant.

Zidane rejoint Montblanc. Avant un retour à Turin ?

Pour Montblanc, l’ancien champion du monde 98 va jouer le rôle d’ambassadeur international, pour les stylos qui ont forgé la notoriété du groupe, ainsi que la maroquinerie et les parfums qu’il produit. La durée du partenariat ou le montant du contrat ne sont pas connus. La première campagne commerciale dévoilée cette semaine s’articule autour du thème, « What Moves You Makes You ». Zinedine Zidane y explique notamment son goût pour l’écriture, lui qui a notamment signé la préface du livre paru en 2017, « Sur les chemins de pierres », de son père Samïl.

Un intérêt avoué pour le travail d’écriture

« Peu de gens le savent, mais j’écris tous les jours dans mon carnet personnel. Je ne fais pas que signer des autographes ! », indique le coach, actuellement libre sur le marché des transferts. Depuis l’arrêt de sa carrière, Zinedine Zidane a quelques collaborations épisodiques, avec des marques commerciales. Il est présentement l’image de EA Sports, pour la sortie du jeu FIFA 23. Il a surtout la fidélité indéfectible d’Adidas, son équipementier qui l’habille depuis sa carrière de joueur.