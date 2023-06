La FFGolf roule deux ans de plus avec BMW

Les membres de la fédération française de golf vont rouler en BMW, au moins jusqu’en 2025.

BMW renouvelle son partenariat avec la Fédération française de golf (FFGolf) pour une durée de deux ans supplémentaires, jusqu’en 2025. La marque automobile confirme ainsi son statut de partenaire officiel et fidèle du golf français. L’union de BMW et le golf en France a débuté il y a plus de trois décennies, en 1988, avec le BMW Golf Trophy devenu BMW Golf Cup France en 2011.

BMW prolonge cinq ans de plus avec la FFGolf

Le partenariat entre BMW et la FFGolf ne se limite pas à l’organisation de compétitions. Elle permet à la division france du constructeur allemand, d’exposer ses derniers modèles sur le domaine du Golf National, dont la fédération est propriétaire. Par ailleurs le personnel de la FFGolf bénéficiera de véhicules de fonction, pour faciliter l’organisation des événements sportifs à travers tout le pays.

Plus de 440 000 licenciés en 2022, un record pour la discipline en France

« Nous partageons avec BMW des valeurs qui nous sont chères, notamment de performance et de précision, qui traduisent nos ambitions élevées pour le golf en France. Je les remercie d’accompagner ce mouvement pour le développement de notre sport. Leur implication à nos côtés est précieuse », explique par communiqué Pascal Grizot, le président de la FFGolf. Sa discipline est en plein essor sur le territoire national, avec 441 961 licenciés recensés en 2022, ce qui constitue un nouveau record historique.