Un sponsor de la cryothérapie pour Thiago Silva

Thiago Silva est l’ambassadeur de l’entreprise CTN.

CTN, une entreprise spécialisée dans les dispositifs de récupération sportive, a récemment recruté l’ancien défenseur du PSG, aujourd’hui chez les Blues de Chelsea, Thiago Silva. Cette collaboration vise à optimiser la récupération du joueur et à améliorer ses performances sur le terrain. Ce partenariat doit permettre à l’international brésilien Thiago Silva de bénéficier d’un accès privilégié aux technologies de la marque, qui favorisent une récupération optimale.

Un sponsor pour prolonger sa carrière au plus haut niveau

Parmi les dispositifs utilisés par le joueur figurent une cabine de cryothérapie corporelle entière, un dispositif de cryothérapie locale, ainsi qu’un appareil de stimulation musculaire magnétique (MMS). La cryothérapie, consiste à exposer le corps à des températures extrêmement froides, pour réduire les inflammations, améliorer la circulation sanguine et soulager les douleurs musculaires. Cette collaboration vise à optimiser les performances de Thiago Silva sur le terrain et à prolonger sa carrière au plus haut niveau.

Thiago Silva premier ambassadeur de CTN

Les détails de cette association, sur la durée du partenariat ou le montant de ce dernier n’ont pas été communiqués. Thiago Silva est le premier ambassadeur de CTN qui compte notamment le rappeur américain 50 Cent, parmi ses plus prestigieux clients.