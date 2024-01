Des burgers signatures pour Ashleigh Barty

Ashleigh barty a des burgers à son image.

L’icône du tennis Ashleigh Barty et la chaîne de hamburgers australienne populaire Grill’d se sont associées pour lancer une gamme spéciale de hamburgers en édition limitée, les Barty Burgers, dont une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Ash Barty pour soutenir les initiatives en matière de sport, d’éducation et de tennis communautaire pour les enfants.

Un partenariat entre Ashleigh Barty et une chaîne australienne

Les Barty Burgers, disponibles jusqu’au 31 janvier 2024, proposent deux profils de saveurs : le burger Ash Says avec un steak de poulet, de la sauce relish, de la laitue romaine, des tomates, des oignons espagnols, de la mayonnaise au chili doux et de l’avocat ; et le burger Mitey Ash avec un steak de bœuf, de la relish, de la laitue romaine, des oignons espagnols, du fromage savoureux, du bacon, de l’avocat et une mayonnaise Vegemite intrigante. De plus, un pack Little Ash est disponible pour les enfants.

100 000 dollars remis à l’association de la joueuse australienne

En parlant du partenariat, Ash Barty a exprimé son enthousiasme et partagé sa passion pour soutenir les jeunes Australiens : « Je suis fan des hamburgers Grill’d depuis des années, donc quand ils m’ont approchée pour un partenariat pour l’été du tennis, c’était un oui facile. Grill’d et moi partageons la passion d’aider les jeunes Australiens, et je suis très reconnaissante de leur soutien à la Fondation Ash Barty. Leur généreuse donation de 100 000 dollars nous aidera à avoir un impact positif dans les domaines du sport, de l’éducation et du tennis communautaire pour les enfants. »