RC Lens: Dévoilé dans une friterie, le maillot third est sorti

Le RC Lens a dévoilé son maillot third.

Le Racing Club de Lens a dévoilé son troisième maillot, signé par Puma, dans un clin d’œil original à la culture locale lensoise. Intitulé « MANCHES’TERRILS », ce maillot arbore la signature « Nous on est là » sur le col, symbolisant la présence forte du club dans le paysage footballistique. Pour surprendre les supporters, le club et son équipementier ont choisi de présenter le maillot dans une friterie personnalisée aux couleurs du club, déplacée pour l’occasion en terres anglaises lors d’un match amical contre Manchester United. Quelques chanceux ont eu la joie de recevoir le maillot et le porteront avec fierté en tribunes.

A dominante de blanc le maillot third 2023-2024 du RC Lens

Le maillot third du RC Lens est principalement blanc, avec deux fines bandes verticales Sang et Or sur la gauche, et le col de couleur Or portant l’inscription « NOUS ON EST LÀ », un hommage au public lensois. Ce maillot s’ajoute ainsi à la collection du club pour la saison 2023-2024, aux côtés des tenues domicile et extérieur. Fabriqué en polyester recyclé, il bénéficie de la technologie drycell pour réguler la température du corps et d’une construction en mesh pour le confort et la respirabilité.

Le maillot qui sera porté en Ligue des chammpions

Le maillot third du RC Lens sera disponible en exclusivité dans les espaces du club dès le 5 août. Cette tunique est normalement celle que porteront les joueurs de Franck Haise sur la scène européenne, pour le retour du club en Ligue des champions.