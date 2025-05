OM. Jul dévoile le nouveau maillot 2025-2026 de l’OM

Jul s’est produit en concert avec le maillot de l’OM sur les épaules.

C’est une pratique qui se répand chez les équipementiers du sport. Au début de ce mois de mai, Nino a révélé en avant première le nouveau maillot third du Paris FC, sur la scène d’un concert, ce samedi, c’est dans un registre identique que le local Jul a introduit la tunique domicile de Puma pour la saison 2025-2026 de l’Olympique de Marseille que le club habille.

Jul en concert avec le maillot de l’OM

Ce devrait donc être en suivant ce dimanche, l’officialisation et la sortie en commerce, de la part de la marque au félin. Ce maillot pour l’OM est assez classique, sur la forme esthétique comme sur les couleurs. Des couleurs forcément de blanc en dominante, teintée du bleu ciel iconique qui sont celles du blason du club. Pour principale caractéristique visible, le col façon polo et le triangle bleu au niveau de l’encolure, du même bleu qui cercle le dessous des manches et couvre les aisselles.

Medhi Benatia sur scène avec Adrien Rabiot au concert de Jul 💙🤍 pic.twitter.com/bTxprkn3P1 — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 25, 2025

Une touche de doré rappelle l’étoile que l’Olympique de Marseille est encore – au moins pour une semaine – le seul club français à porter, pour ce qui relève de la grande Ligue des champions. Tandis qu’à l’arrière, le sponsor Boulanger est imprimé dans sa couleur orange.