OM et Puma dévoilent un maillot spécial 30 ans de la victoire en C1

Trente ans après la première (et seule) victoire d’un club français en Ligue des champions, Puma célèbre l’événement avec ce maillot pour l’OM.

C’était il y a trente ans, une époque lointaine mais néanmoins heureuse pour le football français, à tout le moins marseillais. Trente ans presque jour pour jour, ce sera le 27 mai à venir et à cette occasion, l’OM affrontera le Stade Brestois en Ligue 1 dans une nouvelle peau : celle du maillot événementiel produit par l’équipementier Puma, pour marquer ce moment.

Un maillot spécial victoire en Ligue des champions pour l’OM

Cette tunique est estampillée « Made in Marseille », dans la mesure où elle été conçue avec le fabricant marseillais de vêtements, Fil rouge. Le design se veut être une « passerelle entre l’époque actuelle et les années 90. » L’étoile, symbole de la victoire sur l’AC Milan, en finale à Munich en 93, est l’élément le plus iconique de la pièce et le centre de réflexion pour la marque allemande, qui l’a imaginé.

Un maillot à « usage unique » le 27 mai, au jour anniversaire

Ce maillot se complètera d’une collection vestimentaire pré-match, tout autour. Il faudra patienter jusqu’au 27 mai (et la 37e et avant-dernière journée de la saison 2022-2023 de Ligue 1), pour en connaître tous les détails.