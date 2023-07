MHSC: Domicile et extérieur, les maillots 2023-2024 sont sortis

bleu, blanc et… orange, les deux maillots de Nike pour le MHSC.

Le MHSC a dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2023-2024, ce jeudi matin. Comme toujours ils sont produits par l’équipementier Nike, partenaire du club. On dit « toujours », car cela fait plus de vingt ans que la marque à la virgule habille le club de Montpellier.

Le même design pour les maillots domicile et extérieur du MHSC 2023-2024

La nouvelle collection dévoilé présente deux maillots aux designs similaires, assez minimalistes en l’espèce. Le modèle domicile est composé de bandes verticales orange et bleues, représentant les couleurs emblématiques du club. Quant au maillot extérieur, il arbore la même esthétique, mais avec des bandes orange et blanches.

LE « orange retrouve sa flamboyance » dixit le club de La Paillade

Les sponsors sont floqués en noir sur le domicile, en blanc pour l’autre. « Cette année, le orange retrouve sa flamboyance » écrit le club dans son communiqué. Pour aller avec ces maillots, les shorts et bas seront blanc à domicile et bleu foncé à l’extérieur.