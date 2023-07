Manchester United: Vert et à rayures le maillot extérieur dévoilé

Un maillot à dominante de vert avec des rayures pour les joueurs de Manchester United.

Manchester United a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024, célébrant le passé glorieux du club adapté à un look moderne. Il s’inspire des maillots extérieur du club des premières années, avec une interprétation inédite de la couleur verte classique. Des lignes bordeaux ponctuent des blocs blancs, rappelant les briques rouges et l’architecture distinctive de la ville.

Une base verte et des rayures pour le maillot extérieur de Manchester United

La base vert foncé représente le paysage urbain dont Manchester est connu, le col ras du cou en côtes blanches complète la silhouette. Un porte-parole du partenaire technique, Adidas explique à son sujet : « Nous sommes ravis de revenir à un design qui est fondamental pour l’héritage de ce grand club. Les rayures verticales sont dans l’ADN de Manchester United, et nous espérons que ce nouveau look audacieux captivera l’imagination des fans alors qu’ils parcourent le monde pour soutenir l’équipe. Nous avons pris des éléments de la ville elle-même, afin de fournir aux joueurs et aux fans itinérants un morceau de chez eux, où qu’ils le portent. »

Première sortie face à Wrexham AFC le 25 juillet

Ce nouveau maillot extérieur témoigne de l’engagement d’Adidas en faveur de la durabilité. Fabriqué à partir de 100 % de matériaux recyclés, il s’inscrit dans le programme visant à lutter contre les déchets plastiques et protéger la planète. La tunique sera étrennée lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, alors que United affrontera Wrexham AFC au stade Snapdragon de San Diego le 25 juillet.