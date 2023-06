Manchester United: Inspiré du passé industriel, le maillot 2023-2024 dévoilé

Raphael Varane et le nouveau maillot domicile de Manchester United.

Manchester United, en collaboration avec Adidas dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-24, qui puise son inspiration dans le riche passé industriel de la ville de Manchester. Ce nouveau maillot arbore un motif géométrique inspiré du pont reliant Manchester et Salford, construit pendant la révolution industrielle, qui représente la célèbre rose rouge, symbole emblématique de la ville.

Un maillot domicile de Manchester United inspiré du passé industriel de la ville

Ce pont, qui enjambe la rivière Irwell, est un rappel du passé industriel de la ville et de l’histoire des Mancuniens. La nouvelle tunique célèbre l’identité culturelle de la ville et son patrimoine exceptionnel tout en témoignant de l’engagement et de l’amour inébranlables des supporters envers leur club. Elle symbolise la détermination inépuisable du club à remporter la victoire, encore et toujours. Le motif est présenté sur un fond rouge, avec l’écusson du club et le logo d’Adidas en blanc sur la poitrine. Un col rond et plat rayé aux couleurs du club – rouge, blanc et noir – ajoute une touche esthétique.

Première sortie le 12 juillet face à Leeds United, en Norvège

« Le design du maillot a pour vocation de représenter la ville et ses habitants, qui ont contribué à faire de Manchester United le grand club qu’il est aujourd’hui. Nous sommes impatients de voir les fans et les joueurs arborer cette tenue pour ce qui s’annonce déjà être une saison mémorable pour le club », explique à son sujet Inigo Turner, le directeur responsable du design chez Adidas. Ce maillot est entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés. Il fera sa première apparition sur le terrain lors du match opposant Manchester United à Leeds United FC le 12 juillet en Norvège.