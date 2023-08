Le Havre: Les contours du nouveau contrat de sponsoring maillot signé avec Winamax

Winamax est le nouveau sponsor majeur sur les maillots du HAC en Ligue 1.

Le Havre Athletic Club, club promu en Ligue 1 cette saison, a conclu un partenariat majeur avec Winamax, acteur majeur des paris sportifs et du poker en ligne. Cette collaboration stratégique s’étendra sur les trois prochaines saisons, jusqu’en 2026. Winamax s’inscrit comme partenaire principal du HAC, faisant ainsi son apparition sur la face avant des maillots conçus par Joma, l’équipementiers du club. Cette visibilité s’étendra à l’ensemble des rencontres du club en Ligue 1 Uber Eats.

Winamax sponsor majeur maillot du HAC pour trois ans

« Le HAC est fier de pouvoir activement collaborer avec Winamax cette saison et d’écrire une nouvelle page de son histoire avec cet acteur majeur de l’écosystème du sport français », détaille le président du club normand, Jean-Michel Roussier. Le partenariat ne se limite pas à l’exposition sur les maillots. La marque Winamax sera également présente dans le Stade Océane, à travers des panneaux, des écrans LED et un écran géant. L’entreprise bénéficiera également d’une visibilité marquée sur tous les supports de communication du club, qu’ils soient imprimés ou digitaux.

Toute une série d’activations au bénéfice des supporters

Outre cette visibilité accrue, la collaboration apporte une série d’activations et d’événements destinés aux fans et supporters du HAC. Des tournois de poker seront organisés au Stade Océane, créant ainsi un lien inédit entre le sport et le divertissement. Le club proposera également une chasse au trésor avec des « Golden Tickets » à découvrir pour assister aux matchs de gala dans le salon Winamax, ainsi que d’autres opportunités pour remporter des maillots et affronter les joueurs du club autour des tables de poker.