AS Monaco: Rouge et blanc à diagonale, le maillot domicile dévoilé

Le maillot 2023-2024 de l’AS Monaco est sorti.

L’AS Monaco et Kappa dévoilent ce jeudi le nouveau maillot domicile de l’équipe pour la saison 2023-2024. Conçu dans le respect de la tradition du club, le maillot arbore la célèbre diagonale rouge et blanche à un angle de 55 degrés sur la face avant. Le col rond bicolore du maillot présente la devise du club, « Daghe Munegu », à l’arrière, tandis que la mention « Rouge et Blanc » apparaît en lettres dorées à l’intérieur.

Entre tradition et modernité le nouveau maillot 2023-2024 de l’AS Monaco

L’écusson traditionnel rouge, blanc et or de l’AS Monaco est situé du côté du cœur, imprimé en matière silicone. Le logo de Kappa, l’Omini, est apposé de l’autre côté de la poitrine et sur les manches. Une particularité de ce maillot est qu’il est fabriqué à partir de polyester 100% recyclé, répondant aux critères de durabilité et de valorisation des matériaux.

Une tunique produit en polyester recyclé par l’équipementier Kappa

L’AS Monaco et Kappa s’engagent ainsi dans une démarche plus écoresponsable, en ligne avec leur adhésion au Label gouvernemental Commerce Engagé. Ce maillot domicile 2023-2024 sera le principal porté par les joueurs du collectif monégasque.