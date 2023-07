AS Monaco: Blanc et bleu le maillot third 2023-2024 est sorti

L’AS Monaco a dévoilé son maillot third, produit par l’équipementier Kappa.

L’AS Monaco et Kappa ont dévoilé le nouveau maillot third du club, baptisé Oceano, dédié au monde marin. Ce maillot, qui sera porté par les joueurs du Rocher lors de la saison 2023-2024, souligne l’ancrage méditerranéen du club et sert à sensibilise à la fragilité du monde marin et la protection de sa biodiversité.

Un maillot third qui associe l’AS Monaco à la Méditerranée

Le maillot third des Monégasques est blanc et bleu, avec un jeu de dégradé de couleurs qui dessine sur l’avant une représentation du littoral, où le bleu de la mer Méditerranée se mêle au blanc du rivage azuréen. Un blanc qui rappelle également la couleur de la pierre du Musée océanographique de Monaco, tandis que la diagonale, symbole singulier qui accompagne les tuniques de l’ASM, est subtilement intégrée sur le maillot.

Une partie des bénéfices reversés à l’Institut océanographique de Monaco

Ce maillot est un marqueur de l’engagement de l’AS Monaco dans la protection de l’environnement. Le club s’est associé à l’Institut océanographique de Monaco, et il reversera une partie des bénéfices (5 euros sur chaque pièce vendue), à l’institut. Pour aller jusqu’au bout de la logique environnementale, ce maillot est produit en polyester 100% recyclé.