Arsenal: Jaune vif, noir et bleu, le maillot extérieur des Gunners est sorti

Des couleurs flashy pour le maillot extérieur 2023-2024 des Gunners d’Arsenal.

Arsenal et Adidas ont dévoilé un nouveau maillot extérieur audacieux pour la saison 2023-2024, qui célèbre les racines du club à Islington et met en lumière les artistes les plus talentueux d’Arsenal. Le maillot est jaune vif avec des lignes noires fluides inspirées de la carte d’Islington. Le design représente les voyages que les supporters font hors du quartier d’Islington pour les matches à l’extérieur. Le maillot est également doté d’accents bleu clair sur le col et les manches.

Un design audacieux pour le maillot extérieur 2022-2023 d’Adidas pour Arsenal

« J’adore ! C’est un nouveau look qui donne vraiment vie au style d’Arsenal. Nos supporters sont incroyables et c’est génial qu’adidas et le club aient créé ce design pour les célébrer et nos racines à Islington. J’ai hâte de retrouver le terrain avec notre nouveau maillot extérieur », se réjouit l’attaquant Gabriel Martinelli, dans le communiqué de son club.

Première sortie le 19 juillet face à Washington D.C. en amical

Le maillot est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés. Il sera porté pour la première fois lors du match contre les All-Stars de la MLS à Washington D.C. le 19 juillet. Arsenal et adidas dévoileront également un maillot extérieur et une gamme de voyage sur mesure pour l’équipe féminine plus tard dans l’été.