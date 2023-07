AC Milan: Un nouveau sponsor sur la manche du maillot

MSC Croisière sur la manche des maillots de l’AC Milan jusqu’en 2027.

L’AC Milan et MSC Croisières ont annoncé un nouveau partenariat, qui verra la compagnie de croisières devenir le partenaire officiel des manches du maillot. L’accord se déroulera pour les trois prochaines saisons, à partir de la campagne 2023-2024. Le logo de MSC Croisières figurera sur les manches des maillots portés par l’équipe première masculine d’AC Milan (tant en compétition nationale qu’en Ligue des champions), l’équipe première féminine et les équipes Primavera.

MSC croisière nouveau sponsor sur la manche des maillots

Le partenariat réunit deux institutions italiennes importantes, reconnues comme leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs. AC Milan est l’un des clubs les plus titrés au monde, avec 19 titres de Serie A, 7 Coupes d’Europe/Ligue des champions et 5 Coupes du Monde des clubs de la FIFA. MSC Croisières est la plus grande compagnie de croisières au monde, avec une flotte de 25 navires transportant plus de 5 millions de passagers par an.

« Nous sommes heureux d’accueillir MSC Croisières de nouveau dans la famille rossonera en tant que partenaire principal et partenaire des manches de nos équipes premières masculines et féminines et de nos équipes Primavera. Le maillot d’AC Milan est une seconde peau, une icône mondiale et un symbole de la passion de nos plus de 500 millions de fans dans le monde entier. Nous sommes convaincus qu’ensemble, deux excellences italiennes dans le monde comme AC Milan et MSC Croisières seront en mesure d’atteindre les objectifs fixés et d’atteindre des jalons ambitieux », indique par communiqué, Casper Stylsvig, le directeur des revenus d’AC Milan

Des activations entre terre et mer pour l’AC Milan et MSC Croisière

Ce partenariat vise à renforcer les deux marques et à offrir de nouvelles opportunités aux fans d’AC Milan et de MSC Croisières. Les deux sociétés collaboreront sur une série d’événements et d’initiatives conjointes, à la fois sur terre et en mer.