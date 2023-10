Marc Marquez, la liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Marc Marquez quitte Honda, quid alors des sponsors qui lui sont associés ?

Le départ de Marc Marquez de Honda a provoqué un séisme dans la grille de MotoGP et pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan commercial. Le pilote de Cervera est l’un des sportifs les plus attractifs pour les marques, c’est pourquoi la plupart de ses sponsors le suivront dans sa nouvelle équipe, encore à définir.

Parmi les marques qui accompagneront Marquez dans sa nouvelle destination figurent Estrella Galicia, Allianz, Red Bull, Alpinestars, Oakley et Samsung. La plupart de ces commanditaires entretiennent une longue relation avec le pilote, qui le soutiennent indépendamment de la moto sur laquelle il court. Parmi les sponsors les plus fidèles de Marquez figurent Red Bull, Allianz et Estrella Galicia. Red Bull est l’un des sponsors principaux de Honda et du pilote, et on ne sait pas si son contrat expire également l’année prochaine et s’il misera pour continuer avec eux ou répéter le coup avec la nouvelle destination de l’Espagnol.

Ses sponsors historiques suivront-ils Marc Marquez après Honda ?

Allianz, quant à elle, a également un contrat avec Marquez jusqu’en 2024, elle le suivra donc dans sa nouvelle équipe. L’assureur allemand est l’un des sponsors les plus importants du motocyclisme, et sa présence sur la moto du sextuple champion du monde MotoGP est l’une des plus remarquables de la grille. Estrella Galicia est une autre marque fidèle qui a accompagné Marc et son frère Alex dans leur carrière de pilotes. La brasserie espagnole a renouvelé son accord avec les deux frères en 2021 et a déjà sponsorisé plus de la moitié des 22 pilotes de la grille de MotoGP.

Repsol en balance car lié au pilote espagnol

Le meilleur exemple de l’attrait commercial du pilote catalan se démontre avec Repsol. L’alliance entre la compagnie pétrolière espagnole et la structure japonaise est l’une des plus anciennes du motocyclisme et aussi l’une des plus emblématiques. L’image de l’équipe officielle de Honda ne peut être dissociée de Repsol, car sa relation remonte à 1995 et l’année prochaine, elle célébrera son trentième anniversaire.

Cependant, dans son dernier contrat, Repsol a lié sa continuité à celle de Marquez, qui dans les deux cas devait aller jusqu’en 2024. Après la rupture prématurée de l’équipe avec le pilote, tout indique que le pétrolier espagnol continuera un an de plus avec l’équipe, bien que la perte d’attractivité que représente le départ de Marquez ouvre tous les scénarios. Si de bons pilotes arrivent, la collaboration historique sera prolongée ; sinon, il accompagnera le pilote espagnol.

Même si le nouveau contrat que signera le six fois champion du monde MotoGP est inconnu, dans son contrat actuel, il perçoit un salaire de 12,5 millions d’euros qui est considérablement stimulé grâce aux sponsors. Après la contribution des marques, les revenus annuels de Marquez sont estimés à environ 30 millions d’euros par an, selon Cuatro. C’est-à-dire que le commerce lui rapporte plus de 50 % de ses revenus.

Un départ vers un nouveau team accompagné de son frère Alex ?

Son frère profite également de ces alliances commerciales, avec qui il partage 60 % de ses sponsors. Et pour leur donner de la visibilité, cette année, il a lancé un projet de tribune propre dans les circuits, avec lequel il active les sponsors et connecte ces marques avec ses fans. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que les rumeurs indiquent que Marc rejoindra son frère dans les rangs de Gresini Racing, l’une des équipes satellites de Ducati. Un mouvement qui pourrait également être accompagné de son entrée dans l’équipe en tant qu’actionnaire, ce qui faciliterait la prospection de sponsors et la croissance de la structure.