Manchester United débauche son directeur de la data de l’écurie Mercedes GP

Après onze ans dans l’univers de la F1, Mike Sansoni est le nouveau directeur de la data de Manchester United.

Manchester United a officialisé deux nominations stratégiques dans ses instances dirigeantes. Mike Sansoni, issu de l’écurie Mercedes-AMG Petronas Formula One, rejoint le club anglais en qualité de directeur de la data.

Mike Sansoni arrive à Manchester United après onze années passées chez Mercedes-AMG Petronas, où il occupait le poste d’ingénieur performance senior. Durant son passage dans l’écurie allemande, il a contribué à huit saisons couronnées par des titres de champion du monde.

Une missions surtout tournée vers l’IA et ses bénéfices

Sous la supervision d’Omar Berrada, directeur général du club, Sansoni aura pour mission de transformer les capacités de Manchester United en matière de données et d’intelligence artificielle. Il s’appuiera sur son expertise en apprentissage automatique et en modélisation avancée acquise en Formule 1.

Le nouveau directeur de la data devra établir Manchester United comme une organisation pilotée par les données, en intégrant la prise de décision prédictive et basée sur l’intelligence artificielle dans tous les secteurs footballistiques et administratifs du club. Pour atteindre ces objectifs, des recrutements supplémentaires sont prévus dans les mois à venir dans les domaines des données, du développement logiciel et de l’ingénierie de plateformes, permettant à Sansoni de constituer son équipe.

Parallèlement à cette nomination, Manchester United a également recruté Kirstin Furber au poste de directrice des ressources humaines. Elle rejoindra le club cet automne après cinq années passées dans la même fonction chez la chaîne de télévision Channel 4. Furber possède une expérience diversifiée, ayant notamment travaillé pour BBC Worldwide et 20th Century Fox. Dans le domaine sportif, elle a exercé des fonctions de directrice non-exécutive au sein de British Wheelchair Basketball et précédemment à la London Football Association.