Manchester City. Un sponsor officialisé au lendemain de la défaite face au PSG

Haaland et ses partenaires n’étaient pas aussi sourires après leur match face au PSG

Une information en chasse vite une autre à Manchester City. Car, au lendemain de la lourde défaite concédée par le club sur la pelouse du Paris SG (4-2), en Ligue des champions, il a officialisé la signature d’un nouveau partenariat avec la compagnie Veritran. Cet accord permettra à Veritran de prendre en charge la gestion digitale des abonnements et de la billetterie.

Un sponsor pour balayer l’échec du PSG

A propos cette collaboration, la vice-président du City Football Group, Kaytlin Beale détaille par communiqué vouloir : « se tenir à l’affût des nouvelles technologies et de l’innovation afin d’améliorer encore les prestations du club auprès de ses supporters. » Le club de Pep Guardiola n’arrive plus vraiment à briller depuis plusieurs semaines, à la fois au niveau national de la Premier League, mais aussi continental en Ligue des champions. Pourtant les Citizens restent un des clubs les plus attractifs de l’élite du football mondial.

La quasi moitié des revenus est tiré du sponsoring

En 2024, les revenus de l’équipe ont atteint 838 M€, c’est la deuxième meilleure performance pour un club de football derrière le Real Madrid. Sur ce total, la quasi moitié émane des recettes commerciales, c’est-à-dire des sponsors du club, qui rapportent 407 millions d’euros. Et même un peu plus désormais avec ce nouveau partenariat.