L’UEFA recrute deux « sponsors officiels des barbecues » pour l’Euro 2024

L’UEFA recrute deux sponsors de plus pour accompagner l’Euro 2024

L’UEFA a annoncé la signature d’un accord avec Unilever, faisant d’Amora et Knorr les « Sponsors Officiels des Barbecues » de l’Euro 2024. Le tournoi l’un des événements sportifs les plus importants au monde, avec une audience cumulée en direct estimée à 5 milliards de personnes.

Unilever signe avec l’UEFA pourr les marques Amora et Knorr

Ce partenariat permettra à Amora et Knorr de se connecter avec des millions de fans de football à travers l’Europe et le monde. « Le plaisir de se retrouver autour d’un repas gourmand est très important quand nous nous rassemblons lors d’événements sportifs, que ce soit dans les stades ou à la maison. Amora et Knorr, qui accompagnent les repas des Français depuis plus de 100 ans, sont fières de faire partie de cet événement européen qui fédère des millions de personnes autour des valeurs communes qui unissent le football et nos marques : la convivialité, le partage et la joie », se réjouit par communiqué, Angela Mejia, la directrice nutrition du groupe Unilever.

Des opération commerciales avant et pendant le tournoi estival

Amora et Knorr ont prévu un programme d’animations en magasins et sur les écrans pour célébrer l’Euro 2024. Un grand jeu de tirage au sort permettra aux fans de gagner des billets pour l’événement, tandis que quelques chanceux pourront vivre une expérience unique sur le terrain du stade de Munich.