LOSC. Un nouvel habilleur officiel pour le LOSC

Hors de pelouses de football, les joueurs du LOSC vont s’habiller de Strellson.

Le LOSC a officialisé un nouveau partenariat avec la marque suisse de prêt-à-porter masculin Strellson, qui devient l’habilleur officiel du club à compter du 1er juillet 2025. La marque habillera les joueurs, entraîneurs et membres du staff exécutif du LOSC dans des tenues exclusives pour leurs apparitions hors terrain. La marque suisse, spécialisée dans les coupes de qualité et le style contemporain, fournira une garde-robe dédiée aux représentations officielles du club.

« Nous sommes ravis de nous associer au LOSC Lille — un club dont les valeurs, l’esprit et la trajectoire font écho aux nôtres », explique Nicolai Zereske, le directeur marketing de la marque. « La France, et en particulier la région lilloise, représente un marché clé et en pleine expansion pour Strellson. Ce partenariat nous permet de créer un lien authentique avec une communauté passionnée, à travers une vision commune de la performance et du sens — sur le terrain comme en dehors. »

La collaboration sera visible au sein de la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, notamment à travers des campagnes éditoriales et des activations digitales. Les tenues exclusives portées par l’équipe seront également commercialisées dans les points de vente du partenaire commercial.