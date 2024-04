Losc: Ce que l’Europe a rapporté à Lille depuis 10 ans

Le Losc est devenu un vrai candidat solide et crédible à l’Europe qu’il fréquente de plus en plus assidument.

De retour cette saison sur la scène européenne avec la Ligue Europa Conférence, le Losc est de plus en plus régulièrement présent en compétitions continentales. Sur les cinq dernières saisons, il n’y a que la dernière en 2022-2023 qu’il n’en a pas disputé. alors qu’entre 2014 et 2019, il n’en a joué qu’une seule. C’est la première expérience de Lille en C4, le format le plus récemment instauré par l’UEFA qui est aussi celui qui paie le moins.

Le Losc est de plus en lus régulièrement européen

Jusqu’ici, le Losc cumule près de huit millions d’euros selon nos calculs, dans cette campagne de Ligue Europa Conférence. Sa meilleure expérience sur les dix derniers exercices sportifs remonte à sa présence en Ligue des champions, saison 2021-2022 ; sorti de la phase de groupes, le club nordiste a été éliminé en huitièmes de finale par le club anglais de Chelsea.

Cinquième club français sur les primes UEFA sur dix ans

Au total, tel que nous l’avons mesuré à Sportune, le Losc a gagné 89,94 millions d’euros de primes de l’UEFA sur la dernière décennie européenne, pour une moyenne à près de 9 millions d’euros. Sur la période, il est le cinquième club de la Ligue 1 qui a gagné le plus, derrière le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.

Ce que l’Europe a rapporté au Losc depuis 10 ans

2023 = –

2022 = 67,198 M€

2021 = 18,404 M€

2020 = 36,388 M€

2019 = –

2018 = –

2017 = –

2016 = –

2015 = 4,338 M€

2014 = –

Total = 126 328