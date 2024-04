Losc: Ça rapporte combien une demi-finale de la Ligue Europa Conférence ?

Le Losc recevra une une prime de 2 millions d’euros en plus, s’il accède au dernier carré de la Ligue Europa Conférence.

Rien n’est perdu pour le Losc, en dépit du revers concédé ce jeudi soir à Birmingham (1-2), face à l’équipe d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Les Dogues joueront leur qualification à domicile jeudi en soirée, en pensant à l’opportunité de disputer une première demi-finale européenne dans l’histoire du club. Et plus si affinités.

Une demi-finale qui vaut 2 M€ pour le Losc

Et plus aussi, l’hypothèse de gonfler le chiffre d’affaires de la saison en cours. Car la C4, meme si elle est la moins rémunératrices des trois compétitions continentales n’en est pas moins la source de bénéfices. De surcroît à ce stade avancé de la compétition. Voir les demi-finales permettrait aux Lillois de gagner 2 millions d’euros comme prévu par l’UEFA dans a répartition. Deux millions en plus, que tout le reste précédemment acquis jusqu’alors.

Près de 10 M€ garantis avec la Ligue Europa Conférence

A savoir, selon nos calculs à Sportune, l’équivalent de 9,2 millions d’euros à l’addition du bonus commun à toutes les équipes, des primes à la performance, du classement au coefficient et de la part de marché. Si le Losc parvient à écarter Aston Villa, il affrontera le vainqueur du duel entre l’Olympiakos et Fenerbahçe. A l’aller, les Grecs ont gagné 3 buts à 2.