Lionel Messi a désormais sa statue ratée

Un hommage plutôt mitigé rendu en Inde à Lionel Messi.

Lionel Messi a été immortalisé en Inde avec une statue commémorant sa victoire à la Coupe du Monde 2022. À l’approche du premier anniversaire de cet exploit, des fans argentins ont érigé une statue de Messi tenant la coupe, devant un restaurant orné d’une fresque à l’effigie du footballeur.

L’Inde rend hommage au Mondial de Messi

Cependant, cette initiative a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo révélant quelques détails curieux de la statue. Certains ont remarqué un dos plus large que celui de Messi et des muscles exagérément développés au niveau des biceps. D’autres ont souligné la taille inhabituelle des numéros sur le maillot et le short de la sculpture.

Des statues pas toujours du meilleur goût

Il semble que l’Inde ait une affection particulière pour Messi. Avant la dernière Coupe du Monde, des supporters avaient déjà créé une immense fresque du joueur, placée le long d’une rivière. Ce geste s’est ensuite étendu à Neymar et Cristiano Ronaldo, créant une rivalité inattendue entre leurs fans. A propos de Cristiano Ronaldo, il a été souvent au centre d’hommages diverses et variés dont un rendu par sa ville natale Madère, avec un buste de sa personne largement commenté sur la toile, il y a six ans, tant il était osons-le dire, particulièrement moche.