Ligue des champions des audiences sur le web, classement des clubs les plus visités

Un peu plus d’une vingtaine de site officiels de clubs revendiquent en Europe le million ou plus de visiteurs.

Alors que la Ligue des champions entre dans sa dernière ligne droite avec les plus belles affiches de la compétition, sur le terrain de la popularité et des audiences, quelles sont les équipes sacrées reines en Europe ? Nous avons voulu le vérifier à Sportune, en prenant la mesure des audiences enregistrés par les clubs sur leurs sites officiels.

Liverpool champion d’Europe des audiences web

Données prises via l’outil spécialisé Similarweb, l’un des outils qualitatifs comme il en existe d’autres ; Google analytics ou Piano Analytics d’AT internet, notamment. Nous avons compilé les vingt-deux sites de clubs qui comptent le million et plus de visiteurs au mois de mars. Le résultat donne de vraies confirmation, comme la place du Real Madrid sur le podium, étant aussi le club le plus titré sportivement parlant.

La surprise Fenerbahçe, le club turc classé septième

Et des surprises, peut-être moins la première place des Reds de Liverpool, pour autre place forte du football continental, que la septième du Fenerbahçe qui s’explique certainement par l’actualité particulière du moment, le club stambouliote s’estimant victime d’un « réseau occulte » à l’origine de pertes de titres antérieurs, il a récemment aligné son équipe réserve face au rival et voisin Galatasaray, avant que les joueurs ne quittent la pelouse après seulement trois minutes de jeu.

Le PSG seul club français à plus du million d’audience

Il n’y a par ailleurs qu’un seul club français dans ce classement à voir en intégralité en page suivante : le Paris Saint-Germain à 2,1 millions de visites en mars et plus de 5,5 millions au cumul des trois premiers mois de l’année 2024.

Les clubs de football millionnaires en audiences sur le web

Club Site web Audience en février Cumul de visites en 2024 22. AFC Ajax Ajax.nl 1 014 000 3 194 000 21. VfB Stuttgart vfb.de 1 130 000 3 103 000 20. AS Rome asroma.com 1 154 000 3 551 000 19. Atlético Madrid atleticodemadrid.com 1 188 000 4 273 000 18. Juventus juventus.com 1 211 000 4 204 000 17. Eintracht Francfort eintracht.de 1 420 000 4 337 000