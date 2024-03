Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 26e journée

Cette 26e journée ne serait-elle pas la plus serrée de la saison ? Sur le papier cela y ressemble, avec des affrontements directs à tous les étages. Vendredi, Toulouse (11e) reçoit Lyon (10e). Le lendemain, Nantes (16e) accueille Strasbourg (14e), puis Lens (5e) et Nice (6e) s’affrontent. Dimanche, Brest (2e) et Lille (4e) s’expliquent, avant Rennes (8e) et Marseille (7e).

Entre, il y a de plus grands écarts, sur le Rocher princier, pour la rencontre entre le troisième, Monaco, et le quinzième, Lorient. Ou dimanche en prime time à Montpellier, pour le match du MHSC (13e) face au leader le PSG. Autrement dit, soit cette nouvelle levée de la Ligue 1 va conforter les positions, soit elle va resserrer les écarts. A neuf manches de la fin, la messe est encore loin d’être dite partout.

Top 3 des affiches de la 26e journée pour parier en Ligue 1

Brest – Lille

Battus d’un rien à Lens, non sans avoir disputé un match solide, les Brestois vont tenter de relancer la machine en recevant Lille, une autre équipe qui conteste la place des Bretons sur le podium de la Ligue 1. Les Dogues ont gagné le match aller en octobre (1-0), mais ils éprouvent plus de difficultés à voyager cette saison (8es à l’extérieur), tandis que Brest sait recevoir (3e à domicile). Sur Vbet les cotes sont plus serrées que rarement, à 2,71 la victoire brestoise et… 2,72 celle du Losc ! Entre, le nul paie 3 fois la mise.

Notre pronostic :

Victoire de Brest

Rennes – Marseille

Quelques semaines en arrière, cela aurait fait moins de doute que le Stade Rennais, à domicile, aller « croquer » l’Olympique de Marseille. Sauf que Jean-Louis Gasset est arrivé et soudainement, l’OM s’est mis à gagner. Lancé dans une course à l’Europe à laquelle il a pris du retard, le club phocéen doit dominer son adversaire, lui aussi tenu à ce même objectif. Les hommes de Julien Stephan eux aussi vont mieux. Cela augure d’une affiche disputée ce dimanche après-midi. Les cotes Vbet : 2,54 la victoire de Rennes, 2,64 celle de Marseille et 3,35 le nul.

Notre pronostic :

Match nul

Montpellier – Paris

Une stat résume plutôt bien le déséquilibre des débats : le Paris Saint-Germain reste sur neuf victoires consécutives sur Montpellier. Neuf, soit toutes les rencontres disputées en Ligue 1 entre les deux clubs depuis décembre 2019. Plus largement, sur les vingt derniers affrontements Paris en a gagné quinze, a concédé trois nuls et n’a perdu que deux fois. Même en visite dans l’Hérault, le champion de France est donc le grand favori des cotes à 1,53 sa victoire contre 5,1 celle de Montpellier, le nul étant quant à lui à 4,5.

Notre pronostic :

Victoire de Paris

La statistique de la journée de Ligue 1

14. Nantes a perdu 14 de ses 23 matchs disputés cette saison 2023-2024 en Ligue 1. Ça n’était encore jamais arrivé au club de la Loire, à ce stade d’une saison, après 25 journées. Avec sept victoires et quatre nuls qui valent 25 points, le club est en délicatesse en championnat, classé seizième et barragiste.

Paris sportifs : la cote du week-end

3,5, Mohamed Bayo qui marque contre son club formateur. Le natif de Clermont revient aux sources ce dimanche sous le maillot du Havre. Après une saison de galères avec le Losc à qui il appartient, le buteur guinéen a retrouvé un peu de confiance sous le maillot du promu normand. Mais ses performances encore trop aléatoires lui valent parfois des inimitiés de la part des supporters qui ont déjà manifesté de la grogne à son sujet. Ce match est l’occasion pour lui de leur donner tort.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Puisqu’il n’y a eu aucun joueur expulsé le week-end dernier pour la 25e journée (chose assez rare pour être souligné), il n’y a que deux joueurs qui manqueront à l’appel de cette 26e levée : le milieu défensif nantais, Douglas Augusto et le défenseur lorientais, Isaak Touré, tous deux au titre de l’accumulation de cartons jaunes.

Calendrier complet de la 26e journée

Toulouse – Lyon (vendredi à 21h)

Nantes – Strasbourg (samedi à 17h)

Lens – Nice (samedi à 21h)

Brest – Lille (dimanche à 13h)

Clermont – Le Havre (dimanche à 15h)

Monaco – Lorient (dimanche à 15h)

Reims – Metz (dimanche à 15h)

Rennes – Marseille (dimanche à 17h05)

Montpellier – Paris (dimanche à 20h45)