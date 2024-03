Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 25e journée

Alléchante et intéressante cette 25e journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1.

Le nouvelle formule de la Ligue des champions aiguise les appétits. Plus d’équipes pour la disputer offrent à la France l’assurance de compter une formation de plus dans la compétition. Si le Paris Saint-Germain a déjà (ou quasiment) son siège de réservé, derrière, la lutte est âpre à six clubs pour les trois derniers billets.

Le Stade Brestois, équipe surprise de la saison, y est presque. Depuis le passage dans les années 2000, 23 des 24 équipes classées deuxième à ce stade de la saison se sont qualifiées pour une compétition européenne. La plupart d’entre elles pour la prestigieuse C1. Ce serait quand même une énorme sensation que de voir les hommes d’Eric Roy décrocher la précieuse timbale. Eux que les prédictions du début d’exercices plaçaient plutôt dans la moitié inverse du tableau, à la lutte pour le maintien.

Un maintien qui justement s’éloigne dangereusement pour Clermont, giflé samedi chez lui par l’Olympique de Marseille (1-5). En revanche, tout est relancé pour le reste des places qui comptent, avec la victoire de Metz (0-2), dans son match de la peur contre Nantes. Les Canaris sont sous pression avant de se rendre à Marseille, quand Metz devra nécessairement confirmer l’embellie à domicile face à Clermont. Pour le CF63, c’est peut-être le match le plus important de la saison : celui pour se redresser, ou plonger.

Top 3 des affiches de la 25e journée pour parier en Ligue 1

La statistique de la journée de Ligue 1

Lille – Rennes

Les uns ont mis fin à une période de doute et trois mois d’infortune à l’extérieur en s’imposant (1-0), à Reims. Les autres se sont inclinés à domicile face à Lorient (1-2), leur première défaite en neuf matchs. Deux dynamiques brisées et opposées et tout porte à croire que la tendance de la précédente journée va se poursuivre pour Lille et Rennes. Car les chiffres récents avantagent le club nordiste, le Losc n’a plus perdu face au SRFC depuis la saison 2017-18. Soit neuf matchs consécutifs dont quatre succès pour les Dogues. Les cotes Vbet de la rencontre : Lille gagne à 2,08, le nul est à 3,55 et la victoire rennaise à 3,8.

Notre pronostic :

Victoire de Lille

Marseille – Nantes

C’est un classique de la Ligue 1 qui s’est joué presque une cinquantaine de fois en Ligue 1, sur les trente dernières saisons. Sur la période, le bilan est plutôt équilibré avec 19 victoires marseillaises contre 14 à Nantes. Mais depuis plus de cinq ans, l’OM a pris le dessus sur son adversaire. La dernière défaite phocéenne remonte à la saison 2019-2020 et Marseille, désormais propulsé par Jean-Louis Gasset a retrouvé de l’allant, au contraire de son adversaire qui flirte de plus en plus dangereusement avec la relégation. Sur Vbet, Marseille gagne à 1,56, le nul est 4,5 et Nantes qui gagne à 6,3.

Notre pronostic :

Victoire de Marseille

Paris – Reims

C’est un match à la saveur particulière pour Will Still, car il a été propulsé entraîneur principal d’une équipe professionnelle, en l’espèce celle du Stade de Reims, le 13 octobre 2023. Soit cinq jours après un nul 0-0 de son club à domicile face au PSG, qui a conduit à l’éviction de son prédécesseur, Oscar Garcia. Depuis, le technicien belge a affronté deux fois le club de la capitale et son bilan n’est pas meilleur face à ce club : un nul 1-1 en janvier de la saison dernière, et une gifle (0-3) à domicile, en novembre. Difficile d’imaginer un meilleur résultat ce dimanche à l’heure du déjeuner. Paris est le favori des cotes de Vbet, sa victoire paie 1,43 la mise. Le nul est coté à 5,5 et le succès des Rémois, à 7,1.

Notre pronostic :

Victoire de Paris

La statistique de la journée de Ligue 1

19. Comme le nombre de points gagnés par le Stade Rennais depuis le début de l’année 2024. En dépit de la défaite concédée dans le derby contre Lorient (1-2), dimanche dernier, le collectif de Julien Stephan domine le championnat de Ligue 1, sur l’année civile. Le Stade Rennais devance le PSG, Brest et le TFC à 15 points chacun.

Paris sportifs : la cote du week-end

3,66 Brest qui gagne sur la pelouse du RC Lens. En tant normal cela se défend, compte tenu du passif entre les deux clubs sur les trente dernières saisons ; il est à l’avantage des Bretons (10 victoires contre 7 et 5 matchs nuls). Cette saison encore plus, à la lecture du parcours brillant des hommes d’Eric Roy, qui en plus voyagent plutôt bien et toujours sans complexe.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Le Stade Brestois jouera une autre fois sans son buteur Steve Mounié Steve Mounié qui purge un second match de suspension. Seront aussi écartés pour cette 25e journée, Thomas Foket (Stade de Reims), pour une expulsion en match, ainsi que Désiré Doué (Stade Rennais), Facundo Medina (RC Lens), Mobido Sagnan (Montpellier Hérault SC), conséquence de l’accumulation de cartons.

Calendrier complet de la 25e journée

Nice – Montpellier (vendredi à 21h)

Lorient – Lyon (samedi à 17h)

Lens – Brest (samedi à 21h)

Paris – Reims (dimanche à 13h)

Le Havre – Toulouse (dimanche à 15h)

Metz – Clermont (dimanche à 15h)

Strasbourg – Monaco (dimanche à 15h)

Lille – Rennes (dimanche à 17h05)

Marseille – Nantes (dimanche à 20h45)