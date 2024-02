Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 24e journée

C’est peut-être la dernière chance pour les rivaux du PSG et en l’espèce l’AS Monaco, de priver le champion de France d’un nouveau succès.



Le match de la dernière chance. C’est celui que dispute l’AS Monaco au Paris Saint-Germain. La dernière chance pour le club princier d’entretenir l’espoir, même maigre, de coiffer tout le monde au poteau au bout des 34 journées. La dernière surtout, de priver le PSG d’un nouveau titre de champion de France. S’il doit rester un infime suspense pour le dénouement final, c’est ce week-end qu’il se joue.

Et si Monaco parvient à bousculer Paris, charge alors à Brest et Nice d’en profiter aussi. Les Bretons en ont l’occasion, ils reçoivent le promu Le Havre qui peine lorsqu’il joue à l’extérieur. Ce sera plus dur pour les Aiglons en déplacement sur la pelouse du Stadium du Toulouse Football Club. A propos de suspense toujours, l’opposition du FC Nantes et de l’autre promu le FC Metz sera déterminante pour le devenir de l’une ou l’autre de deux équipes dans l’élite. Les Grenats jouent pour ne pas être largué dans la course au maintien, les canaris pour ne pas se faire rattraper.

Cela permettra aussi à Lorient, qui joue derrière un derby à Rennes, d’évoluer avec plus ou moins de pression sur les épaules, en fonction du résultat de ces deux adversaires direct pour le maintien.

Top 3 des affiches de la 24e journée pour parier en Ligue 1

Monaco – Paris

Si Le Paris SG, même très imparfait dans son jeu, est clinique dans les résultats, l’AS Monaco est pour sa part branchée sur courant sinusoidal. L’ASM peine à enchaîner les bons résultats, mais le PSG est bien souvent une source de motivation pour le club princier, de surcroît quand il reçoit à Louis II. Sur Vbet c’est Paris le favori, donné vainqueur à la cote de 2. Monaco qui gagne est à 3,16 et le nul à 3,95.

Notre pronostic :

Match nul

Reims – Lille

Une affiche qui peu à peu devient un classique de haut de tableau. Cela fait un moment que le Losc brigue les places européennes, c’est plus récent pour le club champenois, qui progresse saison après saison. Pour confirmer cette ambition, le collectif de Will Still doit justement battre celui des Dogues. Et Lille est justement une équipe qui lui sied d’ordinaire bien ; le Stade de Reims reste sur trois succès et un nul sur les quatre dernières rencontres face à cet adversaire. La victoire rémoise est cotée à 2,82, celle du Losc à 2,42 et le nul à 3,32.

Notre pronostic :

Victoire de Reims

Lyon – Lens

Depuis que Lens est de retour en Ligue 1, il est de coutume que le club qui reçoit ne perde jamais. Voilà déjà un premier enseignement à tirer avant l’affiche de la 24e journée, programmée en clôture ce dimanche en soirée. Quelques semaines/mois en arrière, le RC Lens aurait été le favori des débats. Même en déplacement au Groupama Stadium. Mais depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc et avec le mercato de l’hiver le rapport de force s’est inversé. Les cotes du match : 2,55 le succès de l’OL, 3,17 le nul et 2,77 Lens qui s’impose dans le Rhône.

Notre pronostic :

Match nul

La statistique de la journée de Ligue 1

0. C’est le nombre de fois où Clermont a dominé Marseille à la maison, en championnat. Ça n’est encore jamais arrivé dans l’histoire. En même temps, les oppositions entre le CF63 et l’OM sont rares dans la mesure où Clermont n’a découvert le Ligue 1 qu’en 2021. En revanche, sur les 5 affrontements, Clermont a gagné une fois sur la pelouse du Vélodrome. Les quatre autres matchs sont autant de succès des Phocéens.

Paris sportifs : la cote du week-end

2,6, pour la cote du total exact d’un but du FC Lorient sur la pelouse du voisin Stade Rennais. C’est ambitieux, mais la cote est belle alors que sur les trois derniers affrontements, le club en déplacement a toujours marqué un but. La saison dernière, cela a même suffit au Merlus pour s’imposer sur la pelouse de l’ex stade… de la route de Lorient !

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Il y a d’abord les deux qui purgent leur deuxième match de suspension que sont Marc Bizot (Stade Brestois 29) et Elbasan Rashani (Clermont Foot 63). S’y ajoutent les exclus de la journée suivante, le joueur du Stade Brestois, Steve Mounié en tête qui a écopé de deux matchs fermes. Avec lui pour cette 24e journée, Maximiliano Caufriez (Clermont Foot 63) et Dilane Bakwa (RC Strasbourg Alsace). Enfin, les suspendus qui ont accumulé trop de cartons jaunes : Youssuf Ndayishimiye (OGC Nice), Moussa Sissoko (FC Nantes) et Denis Zakaria (AS Monaco).

Calendrier complet de la 24e journée

Paris – Monaco (vendredi à 21h)

Reims – Lille (samedi à 17h)

Clermont – Marseille (samedi à 21h)

Toulouse – Nice (dimanche à 13h)

Brest – Le Havre (dimanche à 15h)

Montpellier – Strasbourg (dimanche à 15h)

Nantes – Metz (dimanche à 15h)

Rennes – Lorient (dimanche à 17h05)

Lyon – Lens (dimanche à 20h45)