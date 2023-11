Lewandowski, après Nadal, lance un équipe de padel pour l’Hexagon Cup

Robert Lewandowski investit dans l’univers du padel.

Robert Lewandowski a annoncé qu’il allait devenir le propriétaire d’une équipe de padel, pour la première édition de l’Hexagon Cup, une nouvelle compétition qui se déroulera en février 2024 à Madrid. L’attaquant du FC Barcelone rejoint ainsi Rafa Nadal, qui a déjà annoncé qu’il allait s’engager dans cette nouvelle aventure. Les deux joueurs seront les propriétaires de deux des six équipes qui participeront à la compétition.

Lewandowski rejoint Nadal dans le projet Hexagon Cup

L’Hexagon Cup est un projet fondé par plusieurs entrepreneurs liés au monde du sport, dont les cinq fondateurs de la Formule E. La compétition offrira un prix de un million d’euros, avec la particularité que les fans auront la responsabilité de choisir les joueurs de chaque équipe. La présentation des équipes et des joueurs franchise aura lieu prochainement, suivie d’un Draft de joueurs à la fin du mois de novembre.

L’attaquant du Barça est un amateur de padel

La participation de Lewandowski à l’Hexagon Cup est un coup de projecteur majeur pour le padel, un sport qui connaît une croissance fulgurante ces dernières années. Le Polonais est l’un des sportifs les plus populaires au monde, et son engagement dans cette nouvelle compétition devrait contribuer à la populariser auprès d’un public plus large. Lewandowski est un passionné de padel, et il a déjà été aperçu en train de jouer au sport avec ses coéquipiers du FC Barcelone. Il est donc probable que l’attaquant polonais s’impliquera personnellement dans la gestion de son équipe, et qu’il participera à certains matchs.