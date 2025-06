Les agences de joueurs les plus puissantes du football européen

Le Gestifute de Jorge Mendes gère un actif de footballeurs estimé

Le marché de la représentation des footballeurs professionnels connaît une transformation majeure avec l’émergence de super-agences capables de peser sur les transferts les plus importants. Selon la dernière étude de l’Observatoire du football CIES, qui analyse la valeur estimée des portefeuilles de clients évoluant dans les cinq grands championnats européens, trois groupes se détachent nettement du lot.

En tête de ce classement, le groupe CAA Stellar/Base domine largement avec 160 joueurs représentés pour une valeur cumulée de 2,238 milliards d’euros. Cette entité nord-américaine est née de l’absorption par Creative Artists Agency de Stellar Group créé par le Britannique Jonathan Barnett. Elle a été rachetée plus tard en 2023, par la famille Pinault. Présente en différents secteurs (musique, cinéma…), sa division sportive est la seule agence à franchir la barre symbolique des deux milliards d’euros.

Un trio qui pèse très lourd sur le football européen

Deux autres structures franchissent la barre du milliard d’euros de valeur de portefeuille. Wasserman Group, également basé à Los Angeles, suit avec 120 clients représentés et une valorisation de 1,299 milliard d’euros. Cette agence américaine a elle aussi bâti sa puissance par acquisitions successives, rachetant plusieurs sociétés d’agents en Europe et ailleurs.

La troisième place revient à Gestifute, l’agence portugaise dirigée par Jorge Mendes, qui affiche une valorisation de 1,657 milliard d’euros avec seulement 39 clients. Cette approche plus sélective, privilégiant une élite restreinte de joueurs de très haut niveau, se révèle particulièrement efficace en termes de rentabilité par client.

Le classement établi par l’Observatoire du football CIES révèle plusieurs tendances marquantes. D’abord, la montée en puissance des groupes américains, qui appliquent au football leurs méthodes de consolidation éprouvées dans d’autres secteurs du divertissement. Ces structures disposent de moyens financiers considérables et d’une vision industrielle du marché. Ensuite, la coexistence de deux modèles économiques : celui du volume, incarné par CAA Stellar/Base et Wasserman Group qui représentent plus de cent joueurs chacun, et celui de la sélectivité, illustré par Gestifute qui privilégie un nombre restreint de stars.

L’étude souligne également la diversité géographique des agences influentes, avec des acteurs européens comme Unique Sports Group (843 millions d’euros pour 78 clients) ou You First by Gersh (410 millions d’euros pour 52 clients) qui maintiennent leur position face à la concurrence américaine. Pour la France, l’agence Sport Cover de Meïssa N’diaye est la mieux classée. Elle est 20e avec un portefeuille de joueurs valorisés à 239 millions d’euros.

Les agences de joueurs les plus puissantes du football européen

1. CAA Stellar / Base = 160 client (2 238 M€)

2. Gestifute = 39 client (1 657 M€)

3. Wasserman Group = 120 client (1 299 M€)

4. Unique Sports Group = 78 client (843 M€)

5. United Talent Agency = 60 client (792 M€)

6. AS 1 Sports = 44 client (533 M€)

7. Roc Nation Sports = 15 client (500 M€)

8. MS Foot = 7 client (458 M€)

9. You First by Gersh = 52 client (410 M€)

10. Rafaela Pimenta = 8 client (366 M€)

11. Elite Project Group = 22 client (358 M€)

12. Bertolucci Sports = 16 client (350 M€)

13. GR Sports = 30 client (344 M€)

14. Sports Entertainment Group = 28 client (331 M€)

15. 11WINS = 15 client (317 M€)